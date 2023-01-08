Українські захисники приземлили російський гелікоптер і два дрони-розвідники

Українські військовослужбовці продовжують завдавати втрат армії РФ . Протягом неділі, 8 січня, вони збили над східною та центральною частинами України два розвідувальні безпілотники російських окупантів та бойовий гелікоптер. Про це повідомило повітряне командування "Центр" у Facebook і очільник Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко у Telegram .

"Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Центр" з 11:00 до 14:00, на східному напрямку, додали до купи ворожого металобрухту два літальні апарати", – йдеться в пості наших військових.

За попередньою інформацією, збиті об’єкти – це ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" та БпЛА "Орлан-10", яким загарбники намагалися провести розвідку позицій ЗСУ. Наші захисники влучно знищили їх за допомогою ЗРК С-300В1.

"Українське небо тільки для нашої авіації", – наголосили в повітряному командуванні.