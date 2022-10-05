За добу ЗСУ приземлили чотири ворожі вертольоти: зведення про втрати

Йде 224-й день повномасштабної війни з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 61 тисяча військових РФ. Минулої доби ліквідовано 200 окупантів, чотири вертольоти, 11 танків і багато іншої ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.10 орієнтовно склали:

  • особового складу – близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 435 (+11) од.,
  • бойових броньованих машин ? 5 038 (+20) од.,
  • артилерійських систем – 1 414 (+7) од.,
  • РСЗВ – 341 (+1) од.,
  • засобів ППО ? 177 (+0) од.,
  • літаків - 266 (+0) од.,
  • вертольотів – 232 (+4) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
  • крилатих ракет ? 246 (+0),
  • кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од.,
  • спеціальної техніки – 132 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
Війська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендуміВійська РФ викрали подружжя в Каховці за відмову голосувати на псевдореферендумі
Україна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – КулібаУкраїна повідомила до Міжнародного суду про порушення під час спроб анексії – Куліба
ЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищЗСУ повністю оточили Лиман: окупанти втекли з навколишніх селищ
Вікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для УкраїниВікторія Спартц у Конгресі проголосувала проти виділення додаткових $12,3 млрд для України
Forbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитисяForbes: Лиман став місцем, де жоден солдат Росії не хотів би зараз опинитися
Блок рекламы


Похожие новости
Втрати противника за добу: ЗСУ знищили чотири російські гелікоптери та 200 окупантівВтрати противника за добу: ЗСУ знищили чотири російські гелікоптери та 200 окупантів
Море трупів, десятки танків та бронемашин: свіже зведення втрат окупантів в Україні за добуМоре трупів, десятки танків та бронемашин: свіже зведення втрат окупантів в Україні за добу
Мінус 370 окупантів, один ворожий літак та гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаМінус 370 окупантів, один ворожий літак та гелікоптер: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
У Раді підготували проєкт заяви щодо спроби РФ анексувати чотири регіони УкраїниУ Раді підготували проєкт заяви щодо спроби РФ анексувати чотири регіони України
Авіація ЗСУ за добу влучила у 14 місць зосередження військової техніки РФАвіація ЗСУ за добу влучила у 14 місць зосередження військової техніки РФ
Понад 300 окупантів загинули на війні в Україні за добуПонад 300 окупантів загинули на війні в Україні за добу
Окупанти зранку недорахувались понад 300 солдатів, літака та гелікоптера: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворогаОкупанти зранку недорахувались понад 300 солдатів, літака та гелікоптера: Генштаб ЗСУ повідомив втрати ворога
У Чернігівській області авто підірвалося на міні: чотири людини загинулиУ Чернігівській області авто підірвалося на міні: чотири людини загинули
Втрати окупантів перевалили за 60 тисяч осібВтрати окупантів перевалили за 60 тисяч осіб
В Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали пораненняВ Охтирському районі на ворожій міні підірвався автомобіль: одна людина загинула та троє – отримали поранення
Последние новости
Подгружаем последние новости