За добу ЗСУ приземлили чотири ворожі вертольоти: зведення про втрати

Йде 224-й день повномасштабної війни з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 61 тисяча військових РФ . Минулої доби ліквідовано 200 окупантів, чотири вертольоти, 11 танків і багато іншої ворожої військової техніки.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.10 орієнтовно склали:

особового складу – близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,

танків ? 2 435 (+11) од.,

бойових броньованих машин ? 5 038 (+20) од.,

артилерійських систем – 1 414 (+7) од.,

РСЗВ – 341 (+1) од.,

засобів ППО ? 177 (+0) од.,

літаків - 266 (+0) од.,

вертольотів – 232 (+4) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),

крилатих ракет ? 246 (+0),

кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од.,

спеціальної техніки – 132 (+1).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.