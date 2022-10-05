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2022-10-05
За добу ЗСУ приземлили чотири ворожі вертольоти: зведення про втрати
Йде 224-й день повномасштабної війни з російськими загарбниками, в нашій країні загинуло вже 61 тисяча військових РФ. Минулої доби ліквідовано 200 окупантів, чотири вертольоти, 11 танків і багато іншої ворожої військової техніки.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 05.10 орієнтовно склали:
- особового складу – близько 61 000 (+200) осіб ліквідовано,
- танків ? 2 435 (+11) од.,
- бойових броньованих машин ? 5 038 (+20) од.,
- артилерійських систем – 1 414 (+7) од.,
- РСЗВ – 341 (+1) од.,
- засобів ППО ? 177 (+0) од.,
- літаків - 266 (+0) од.,
- вертольотів – 232 (+4) од.,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1032 (+4),
- крилатих ракет ? 246 (+0),
- кораблів/катерів ? 15 (+0) од.,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3 841 (+18) од.,
- спеціальної техніки – 132 (+1).
Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Краматорському та Криворізькому напрямках.
Олена Руденко, Апостроф