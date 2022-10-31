Українські зенітники за три хвилини приземлили ще два російські гелікоптери

Після знищення двох вертольотів армії РФ удень понеділка, 31 жовтня, ввечері українські захисники протягом трьох хвилин збили ще два ворожі Ка-52 “Алігатор”. Про це повідомило командування Повітряних Сил Збройних сил України у Facebook .

“31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52”, – йдеться в повідомленні.