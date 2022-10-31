Українські зенітники за три хвилини приземлили ще два російські гелікоптери

Йдеться про чергові “Алігатори”.

Українські зенітники за три хвилини приземлили ще два російські гелікоптери
© Повітряне командування "Південь"

Після знищення двох вертольотів армії РФ удень понеділка, 31 жовтня, ввечері українські захисники протягом трьох хвилин збили ще два ворожі Ка-52 “Алігатор”. Про це повідомило командування Повітряних Сил Збройних сил України у Facebook.

“31 жовтня, з 18:45 по 18:48, в Бериславському районі Херсонщини підрозділом зенітної ракетної Одеської бригади Повітряне командування "Південь" Повітряних Сил ЗС України збито два російських ударних вертольоти Ка-52”, – йдеться в повідомленні.


Максим Царук, ZN.ua





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