Новостей.COM ⇒
2023-02-28
У Бєлгороді дрон влетів в вікно квартири, уламки ще двох – приземлились у дворах (фото, відео)
У російському Бєлгороді вчора розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Про це свідчать відео є на місцевих телеграм-каналах, інцидент підтвердила і місцева влада. Серед жителів прикордонного регіону ворожої держав не постраждав ніхто.
Мер Валентин Демидов каже, що один безпілотник влетів у вікно квартири.
"Зараз перебуваю на місці інциденту на вулиці Попова. Тут дрон залетів у вікно квартири. Людей виселили в безпечне місце", – написав він.
Також пошкоджено декілька авто, в деяких будинках було вибито вікна, інформує
"У бєлгороді знайдено уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі", - йдеться в одному з повідомлень.
Оксана Коваль, ZN.ua