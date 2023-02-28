У Бєлгороді дрон влетів в вікно квартири, уламки ще двох – приземлились у дворах (фото, відео)

У російському Бєлгороді вчора розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Про це свідчать відео є на місцевих телеграм-каналах, інцидент підтвердила і місцева влада. Серед жителів прикордонного регіону ворожої держав не постраждав ніхто.

Мер Валентин Демидов каже, що один безпілотник влетів у вікно квартири.

"Зараз перебуваю на місці інциденту на вулиці Попова. Тут дрон залетів у вікно квартири. Людей виселили в безпечне місце", – написав він.

Також пошкоджено декілька авто, в деяких будинках було вибито вікна, інформує ZN.ua.

"У бєлгороді знайдено уламки одразу трьох безпілотних літальних апаратів. Постраждалих немає, але є руйнування: десь вибито вікна, десь незначно пошкоджено автомобілі", - йдеться в одному з повідомлень.

Оксана Коваль, ZN.ua





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