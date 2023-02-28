У Бєлгороді дрон влетів в вікно квартири, уламки ще двох – приземлились у дворах (фото, відео)

У російському Бєлгороді вчора розбились три безпілотники, їх уламки впали просто на житлові квартали. Про це свідчать відео є на місцевих телеграм-каналах, інцидент підтвердила і місцева влада. Серед жителів прикордонного регіону ворожої держав не постраждав ніхто.

Мер Валентин Демидов каже, що один безпілотник влетів у вікно квартири. "Зараз перебуваю на місці інциденту на вулиці Попова. Тут дрон залетів у вікно квартири. Людей виселили в безпечне місце", – написав він.