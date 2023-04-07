Український виробник БПЛА, чий дрон зможе приземлитися в Москві 9 травня, отримає понад 20 млн грн: конкурс

Сума винагороди може бути і більшою: триває збір донатів.

Український виробник БПЛА, чий дрон (за допомогою операторів ЗСУ) зможе приземлитися на Червоній площі у Москві 9 травня, отримає понад 20 мільйонів гривень: такий конкурс оголосив співзасновник Monobank Володимир Яценко у Facebook, інформує ZN.ua .

© Сeles.club

«Прочитав новину, що бункерний упир вагається щодо участі у параді на Червоній площі 9 травня. Щось йому боязно. Тож закликаю усіх, хто має відношення до виробнитства БПЛА: давайте створимо йому "свято"», - написав Яценко.

На крилах БПЛА повинно бути українське гасло, наприклад: «Слава Україні!», «Героям слава!» тощо.

Сума винагороди українському виробнику БПЛА може бути і більшою: до 20 мільйонів, які заклав Яценко, українці можуть додавати свої донати за цим посиланням .

«Сподіваюсь, що ця сума буде справедливо розділена між виробником і війсковими операторами, які вдало виконають завдання, і піде на вдосконалення БПЛА», - підкреслив бізнесмен.

Яценко додав, що дрон «Довбуш», до виробництва якого він має відношення, летітиме поза конкурсом, «щоб це не виглядало, як гра у власні ворота».