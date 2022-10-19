ЗСУ "приземлили" майже два десятки повітряних цілей та ліквідували 430 окупантів за добу

Йде 238-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, у нашій країні загинуло вже 66 280 російських військових. Лише за минулу добу було ліквідовано 430 загарбників, знищено літак, 10 безпілотників, 15 артилерійських систем та багато іншої техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф.

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:

  • особового складу ? близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,
  • танків ? 2 554 (+6) од.,
  • бойових броньованих машин ? 5 235 (+16) од.,
  • артилерійських систем – 1 637 (+15) од.,
  • РСЗВ – 372 (+0) од.,
  • засобів ППО ? 189 (+1) од.,
  • літаків – 269 (+1) од.,
  • вертольотів – 242 (+0) од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10),
  • крилатих ракет - 323 (+5),
  • кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) од.,
  • спеціальної техніки – 146 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.


Олена Руденко, Апостроф





Интересные новости
В окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – ГенштабВ окупованому Рубіжному кадирівці виселяють цивільних з їхніх помешкань, щоб оселитись замість них – Генштаб
Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"Лія Ахеджакова – росіянам: "Сподіваюся, всі зрозуміли, що відбувається і до чого все йде?"
Саудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненимиСаудівська Аравія надасть Україні гуманітарну допомогу та допоможе з обміном полоненими
Гроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕСГроссі привіз до України “відповідь” Путіна щодо створення захисної зони навколо ЗАЕС
Заміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідкаЗаміна генералів мало допомагає РФ покращити бойові характеристики — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Допомагав катувати та вбивати українців: під Києвом затримали пособника окупантів - фотоДопомагав катувати та вбивати українців: під Києвом затримали пособника окупантів - фото
"Готуються бити по Херсону": Кім попередив про нову підлість окупантів"Готуються бити по Херсону": Кім попередив про нову підлість окупантів
Російські сили втратили за добу 15 артилерійських систем та більше ніж 400 військових – ГенштабРосійські сили втратили за добу 15 артилерійських систем та більше ніж 400 військових – Генштаб
Суровікін визнав серйозні проблеми окупантів під ХерсономСуровікін визнав серйозні проблеми окупантів під Херсоном
ЗСУ знищили три склади з боєприпасами та ліквідували 20 окупантів на півдніЗСУ знищили три склади з боєприпасами та ліквідували 20 окупантів на півдні
ЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятуватиЗСУ знищили ангар із технікою окупантів, відео: росіяни відчайдушно намагалися врятувати
В Україні ліквідували ще понад 500 окупантів: зведення Генштабу ЗСУВ Україні ліквідували ще понад 500 окупантів: зведення Генштабу ЗСУ
Учора ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів та збили 35 БПЛА — дані ГенштабуУчора ЗСУ ліквідували понад пів тисячі окупантів та збили 35 БПЛА — дані Генштабу
Окупанти розлучили медсестру з "Азовсталі" з 4-річною дочкою: майже за півроку вони знову разомОкупанти розлучили медсестру з "Азовсталі" з 4-річною дочкою: майже за півроку вони знову разом
"Мінус" 320 окупантів та 17 безпілотників: озвучено втрати РФ на війні за добу"Мінус" 320 окупантів та 17 безпілотників: озвучено втрати РФ на війні за добу
Последние новости
Подгружаем последние новости