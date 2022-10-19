ЗСУ "приземлили" майже два десятки повітряних цілей та ліквідували 430 окупантів за добу

Йде 238-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, у нашій країні загинуло вже 66 280 російських військових. Лише за минулу добу було ліквідовано 430 загарбників, знищено літак, 10 безпілотників, 15 артилерійських систем та багато іншої техніки ворога.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ, інформує Апостроф .

Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 19.10 орієнтовно склали:

особового складу ? близько 66 280 (+430) осіб ліквідовано,

танків ? 2 554 (+6) од.,

бойових броньованих машин ? 5 235 (+16) од.,

артилерійських систем – 1 637 (+15) од.,

РСЗВ – 372 (+0) од.,

засобів ППО ? 189 (+1) од.,

літаків – 269 (+1) од.,

вертольотів – 242 (+0) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1286 (+10),

крилатих ракет - 323 (+5),

кораблів/катерів ? 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3 999 (+14) од.,

спеціальної техніки – 146 (+2).

Найбільших втрат за минулу добу противник зазнав на Бахмутському та Краматорському напрямках.