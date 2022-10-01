ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі російських військових та приземлили ворожий гелікоптер

Найважче противнику на бахмутському та краматорському напрямках, інформує ZN.ua.

ЗСУ ліквідували ще понад пів тисячі російських військових та приземлили ворожий гелікоптер
© Федеральна служба військ національної гвардії Російської Федерації (Росгвардія)

Учора ЗСУ ліквідували 530 російських військових. Після цього загальна кількість втрат армії ворога зросла до 59 610 "двохсотих". Про це повідомляє пресслужба Генштабу.

Загальні втрати ворога станом на 1 жовтня:

  • танків ? 2354 (+16) од,
  • бойових броньованих машин ? 4949 (+17) од,
  • артилерійських систем – 1397 (+6) од,
  • РСЗВ – 336 (+3) од,
  • засоби ППО ? 176 (+0) од,
  • літаків – 264 (+0) од,
  • гелікоптерів – 226 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1009 (+6),
  • крилаті ракети ? 246 (+0),
  • кораблі /катери ? 15 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3786 (+18) од,
  • спеціальна техніка ? 131 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та бахмутському напрямках, - повідомляють в Генштабі.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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