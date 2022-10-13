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2022-10-13
Учора ЗСУ приземлили шість російських гелікоптерів
Найважче ворогу було на краматорському та криворізькому напрямках, інформує
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України
Учора ЗСУ ліквідували 420 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 63 800 "двохсотих". Про це йдеться
Загальні втрати ворога станом на 13 жовтня:
- танків ? 2511 (+6) од,
- бойових броньованих машин ? 5167 (+11) од,
- артилерійських систем – 1556 (+17) од,
- РСЗВ – 357 (+2) од,
- засоби ППО ? 183 (+0) од,
- літаків – 268 (+0) од,
- гелікоптерів – 240 (+6) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
- крилаті ракети ? 316 (+0),
- кораблі /катери ? 16 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
- спеціальна техніка ? 140 (+0).
"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та криворізькому напрямках", - повідомляє Генштаб ЗСУ.
Вікторія Хмілевська, ZN.ua