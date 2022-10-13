Учора ЗСУ приземлили шість російських гелікоптерів

Учора ЗСУ ліквідували 420 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 63 800 "двохсотих". Про це йдеться в останньому звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 13 жовтня:

танків ? 2511 (+6) од,

од, бойових броньованих машин ? 5167 (+11) од,

од, артилерійських систем – 1556 (+17) од,

од, РСЗВ – 357 (+2) од,

од, засоби ППО ? 183 (+0) од,

літаків – 268 (+0) од,

гелікоптерів – 240 (+6) од,

од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),

крилаті ракети ? 316 (+0),

кораблі /катери ? 16 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,

од, спеціальна техніка ? 140 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та криворізькому напрямках", - повідомляє Генштаб ЗСУ.