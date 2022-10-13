Учора ЗСУ приземлили шість російських гелікоптерів

Найважче ворогу було на краматорському та криворізькому напрямках, інформує ZN.ua.

Учора ЗСУ приземлили шість російських гелікоптерів
© @Facebook/Генеральний штаб Збройних сил України

Учора ЗСУ ліквідували 420 російських окупантів. Після цього загальні втрати ворога серед особового складу зросли до 63 800 "двохсотих". Про це йдеться в останньому звіті Генштабу ЗСУ.

Загальні втрати ворога станом на 13 жовтня:

  • танків ? 2511 (+6) од,
  • бойових броньованих машин ? 5167 (+11) од,
  • артилерійських систем – 1556 (+17) од,
  • РСЗВ – 357 (+2) од,
  • засоби ППО ? 183 (+0) од,
  • літаків – 268 (+0) од,
  • гелікоптерів – 240 (+6) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1182 (+33),
  • крилаті ракети ? 316 (+0),
  • кораблі /катери ? 16 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 3935 (+9) од,
  • спеціальна техніка ? 140 (+0).

"Найбільших втрат противник зазнав на краматорському та криворізькому напрямках", - повідомляє Генштаб ЗСУ.


Вікторія Хмілевська, ZN.ua





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