Враг получил по зубам у Попасной и кроет "Градом" Северодонецк: сводка Генштаба ВСУ на 10 июня

Идут 109-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К вечеру воскресенья, 12 июня, враг бьет из РСЗО по Северодонецку, рвется к Бахмут и был бит под Славянском и Попасной

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook. Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook, информирует Апостроф .

На Волынском, Полесском и Северском направлениях без существенных изменений. На последнем роSSийские оккупанты продолжают обстрелы позиций наших войск, а также гражданской инфраструктуры в Хреновке Черниговской области и Александровке Сумской области.

На Слобожанском направлении противник ведет боевые действия, пытается улучшить тактическое положение, продолжает усовершенствовать инженерное оборудование оборонных позиций в районе населенного пункта Новый Бурлук.

Враг обстрелял из минометов, артиллерии и реактивных систем залпового огня Замуловку, Байрак, Гусаровку и Русские Тишки. Безуспешно вел штурм в направлении населенных пунктов Старица – Рубежное.

На Славянском направлении украинские воины успешно отразили вражеские штурмовые действия на направлениях Довгенькое – Мазановка и Довгенькое – Долина.

В Донецком направлении основные усилия противник сосредоточивает на Северодонецком и Бахмутском направлениях. Совершал огневое поражение позиций наших войск вдоль линии столкновения.

‚ Лиманском направлении активных действий враг не вел, продолжил обстрелы наших подразделений. Осуществляет мероприятия по подготовке к наступлению.

На Северодонецком направлении противник продолжил применение ствольной и реактивной артиллерии. Пытается преодолеть сопротивление наших войск и установить полный контроль Северодонецка.

На Бахмутском направлении кафиры вели штурмовые действия с целью охвата Врубовки, успеха не имели. При попытке возобновить штурмовые действия в направлении Орехово – Золотое (возле Попасной) враг получил решительный отпор и отошел.

На Авдеевском, Новопавловском и Запорожском направлениях противник оказывает систематическое огневое влияние на позиции наших войск с целью сковывания их действий и недопущения перегруппировки.

На Южнобужском направлении захватчики пытаются удерживать занятые ранее позиции и производить обстрелы подразделений Сил обороны. Враг нанес огненное поражение из ствольной и реактивной артиллерии в районах Осокоровки, Трудолюбовки, Широкого, Добрянки и Благодатного.