Враг бит под Изюмом и перебрасывает силы из РоSSии: сводка Генштаба ВСУ на 15 июня

Идут 112-е сутки противостояния украинского народа роSSийскому вторжению. К вечеру среды, 15 июня, враг получил от ВСУ сдачи под Изюмом, и перебрасывает дополнительные силы с территории РФ , информирует Апостроф .

Об этом Генеральный штаб ВСУ сообщает на своей странице в Facebook.

На Волынском и Полесском направлениях идет инженерное оборудование местности в приграничных районах Пинского района Брестской области. Продолжает сохраняться угроза ракетных и авиационных ударов из Белоруссии.

На Северском направлении противник обстреливал позиции наших войск из минометов в приграничных районах Сумской и Черниговской областей. В целях уточнения положения наших подразделений и корректировки огня вел воздушную разведку БПЛА. Для нарушения системы управления и связи сил обороны враг применил комплексы радиоэлектронной борьбы.

На Харьковском направлении основные усилия врага и дела сосредотачиваются на содержании занятых рубежей, недопущении выхода наших войск на границу к северу от Харькова.

На Славянском направлении основные усилия агрессор сосредотачивает на продолжении наступления в направлении Изюм – Славянск. Враг безуспешно вел штурмовые действия в направлении Довгенькое – Краснополье. Противник пытался улучшить тактическое положение в районе населённого пункта Долина. Украинские воины дали решительный отпор и заставили кафиров отойти.

На Лиманском направлении активных действий враг не вел, обстреливал наши подразделения из ствольной артиллерии.

На Северодонецком направлении оккупанты продолжают огневое влияние по позициям Сил обороны по ствольной артиллерии и реактивным системам залпового огня. Подразделения противника ведут штурмовые действия с целью установления полного контроля над городом Северодонецк, боевые действия продолжаются. В Тошковке наши защитники успешно отразили очередной вражеский штурм.

На Бахмутском направлении противник обстреливал наши войска из ствольной и реактивной артиллерии. Украинские воины нанесли врагу потери во время его наступления на направления Васильевка – Яковлевка и Васильевка – Берестово. Кафиры отошли.

На Авдеевском, Кураховском, Новопавловском и Запорожском направлениях активных действий враг не вел. С целью сковывания действий и недопущения опрокидывания подразделений наших войск на другие направления противник совершал обстрелы из минометов, ствольной и реактивной артиллерии.

На Южнобужском и Таврическом направлении х враг продолжает удерживать оборонительные позиции. Пытается совершенствовать инженерное оборудование позиций в районах населенных пунктов Безводное и Ищенко.

В целях противодействия техническим средствам разведки Сил обороны роSSийские кафиры развернули комплекс радиоэлектронной борьбы в районе города Мелитополь.

Выявлены изменения в боевом и численном составе противника, действующего на территории Украины. Так, группировка оккупационных войск увеличена на одну батальонную тактическую группу из состава 138-й отдельной мотострелковой бригады Западного военного округа.

Кроме того, на Бахмутском направлении противник нарастил группировку батальонной тактической группой из состава оперативного резерва, которая была передислоцирована в Первомайск из Купянска. В районы населенных пунктов Камышеваха и Попасная, после восстановления боеспособности, введены отдельные подразделения 8-й общевойсковой армии Южного военного округа.

Руководство силовых ведомств РФ продолжает проводить мероприятия по привлечению дополнительного человеческого ресурса к войне против Украины путем увеличения выплат и введением краткосрочных контрактов с возможностью их продления.

Противник продолжает использовать предприятия на временно занятых территориях Херсонской области для восстановления и ремонта поврежденного вооружения и военной техники.