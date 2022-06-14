Интерактивная карта боевых действий в Украине: где идут бои 14 июня

На 111-ый день отчаянной борьбы украинского народа против роSSийских захватчиков активные бои ведутся на северо-востоке и востоке Украины, а часть юго-востока оккупирована рашистами, информирует Апостроф.

Об этом свидетельствуют данные карты боевых действий от Deep State, которая условно отображают ситуацию в городах Украины.

Так, на карте Deep State обозначены подразделения оккупантов, штабы врага, используемые им аэродромы, флот врага и направления его атак.

Зеленым обозначены территории, освобожденные в конце марта-начале апреля. Синий цвет обозначает места, откуда оккупанты были недавно выбиты. Серые участки – территория, требующая уточнения, а красным обозначены территории, захваченные оккупантами.

По карте видно, что врагу удалось оккупировать часть южно-восточных территорий Украины и восточные области. При этом, активные бои ведутся в Донецкой и Луганской областях. В частности, оккупанты наступают в направлении Славянска, активные бои ведутся в районе Северодонецка, а также в направлениях Бахмута и северо-западнее Горловки.

Также, враг наступает с севера Харьковской области в направлении освобожденного Старого Салтова и близлежащих территорий, однако ВСУ выбивает с Харьковщины остатки оккупантов.


Мария Швец, Апостроф





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