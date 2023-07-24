Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: карта

На лиманському напрямку війська РФ намагаються витіснити українських захисників у районі Серебрянського лісу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті на лимано-куп’янському напрямку, інформує ZN.ua.

Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: карта
© скриншот

"На куп’янському напрямку ворог протягом тижня активно вів штурмові дії з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Наразі тривають бої, але наші оборонці міцно тримають позиції", - зазначила Маляр у Telegram.

Російські окупаційні війська продовжують штурмові дії з метою витіснення ЗСУ в районі Серебрянського лісу на лиманському напрямку. За її словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії східніше Торське Донецької області. Нині тривають бої.


Анна Конюченко, ZN.ua





Интересные новости
Усі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – КулебаУсі 123 держави-члени Міжнародного кримінального суду мають зобов’язання арештувати Путіна – Кулеба
Російські диверсанти пробували прорватись через північний кордонРосійські диверсанти пробували прорватись через північний кордон
Зеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без РосіїЗеленський запропонував Туреччині та ООН продовжити зернову угоду без Росії
Кулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угодиКулеба проводить у штаб-квартирі ООН термінові консультації щодо виходу РФ із зернової угоди
Експорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війниЕкспорт зброї з Болгарії зріс на 200% після початку російсько-української війни
Блок рекламы


Похожие новости
Окупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомоОкупанти атакували порт "Рені" дронами-камікадзе: що відомо
23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА23 липня росіяни били по прикордонню Сумської області авіаційними ракетами, а також з артилерії, мінометів та гранатометів – ОВА
Окупанти модернізували деякі види ракет — ГУРОкупанти модернізували деякі види ракет — ГУР
У Маріуполі окупанти мобілізували до військ будівельників, які приїхали з УзбекистануУ Маріуполі окупанти мобілізували до військ будівельників, які приїхали з Узбекистану
Оператора DW поранено касетними боєприпасами РФ у Донецькій областіОператора DW поранено касетними боєприпасами РФ у Донецькій області
Інформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрмуІнформатор РФ з Дніпропетровської області на 8,5 років сяде в тюрму
Жителів ТОТ окупанти "заманюють" на фронт — мер МелітополяЖителів ТОТ окупанти "заманюють" на фронт — мер Мелітополя
Окупанти масово виселяють людей без російських паспортів з власних квартир — МалярОкупанти масово виселяють людей без російських паспортів з власних квартир — Маляр
Окупанти зробили з Мелітополя військовий шпиталь — Федоров
ДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантівДБР затримало колаборанта у Харківській області: незаконно вирубував ліси для потреб окупантів
Последние новости
Подгружаем последние новости