Окупанти прагнуть витіснити ЗСУ за бар’єрний рубіж річки Оскіл у Харківській області: карта

На лиманському напрямку війська РФ намагаються витіснити українських захисників у районі Серебрянського лісу.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр розповіла про ситуацію на фронті на лимано-куп’янському напрямку, інформує ZN.ua .

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"На куп’янському напрямку ворог протягом тижня активно вів штурмові дії з метою витіснення наших підрозділів за бар’єрний рубіж річки Оскіл та здійснював пошук слабких місць в нашій обороні. Наразі тривають бої, але наші оборонці міцно тримають позиції", - зазначила Маляр у Telegram.

Російські окупаційні війська продовжують штурмові дії з метою витіснення ЗСУ в районі Серебрянського лісу на лиманському напрямку. За її словами, окупанти вели безуспішні наступальні дії східніше Торське Донецької області. Нині тривають бої.