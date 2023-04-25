Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта

Іван Федоров заявив, що війська РФ забороняють фермерам працювати на полях.

Російські окупаційні війська мінують поля та ґрунтові дороги в районі тимчасово окупованого селища Веселе Мелітопольського району Запорізької області, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

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"Тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях. До цього мінували околиці Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським", - наголосив Федоров, інформує ZN.ua .