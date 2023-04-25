Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта

Іван Федоров заявив, що війська РФ забороняють фермерам працювати на полях.

Російські окупаційні війська мінують поля та ґрунтові дороги в районі тимчасово окупованого селища Веселе Мелітопольського району Запорізької області, заявив міський голова Мелітополя Іван Федоров у Telegram.

Окупанти мінують поля та ґрунтові дороги в Запорізькій області: карта
© ДСНС України

"Тепер фермерам, яких спочатку змусили засіяти землю, забороняють працювати на полях. До цього мінували околиці Енергодара та ділянку між Михайлівкою та Орлянським", - наголосив Федоров, інформує ZN.ua.

Раніше міський голова Мелітополя Іван Федоров заявляв, що в поведінці російських військових спостерігаються ознаки початку процесу їх евакуації з тимчасово окупованих територій Запорізької області. Війська РФ вивозять обладнання з приміщень деяких банків і офісів.


Анна Конюченко, ZN.ua





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