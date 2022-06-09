В Черкасской области бывший военный присвоил и продавал амуницию, предназначенную для ВСУ — СБУ

Мужчина продавал товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки, информирует ZN.ua.

В Черкасской области бывший военный присвоил и продавал амуницию, предназначенную для ВСУ — СБУ
© СБУ

В Черкасской области СБУ разоблачила дельца, который присвоил и продавал военную амуницию, предназначенную для ВСУ. По данным следствия, преступную схему продажи военной амуниции и снаряжения организовал бывший военнослужащий, житель Умани. Эти категории товаров производились на украинских предприятиях исключительно для нужд ВСУ и были «не для продажи», сообщает СБУ.

Отмечается, что злоумышленник незаконным путем установил связи с производственными цехами. И таким образом партия формы и защитного снаряжения на общую сумму свыше 2 млн грн вместо армии попала к нему.

Как сообщает СБУ, мужчина продавал товары волонтерам, мобилизованным местным жителям, а также через онлайн-площадки.

В частности, во время обысков правоохранители изъяли:

  • более 500 комплектов военной формы;
  • берцы и другую обувь;
  • бафы, балаклавы, головные уборы;
  • маскировочные костюмы и костюмы химической защиты;
  • партию плитоносок и т.д.

«Идут следственные действия для установления и привлечения к ответственности всех причастных», - отмечает СБУ.

Служба безопасности Украины готовит изъятые товары для передачи на нужды украинской армии.


Анастасия Гурин, ZN.ua





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