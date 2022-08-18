У Дніпрі люди «Наріка» продавали гуманітарну допомогу від ЄС - ЗМІ

У Дніпрі люди «Наріка» продавали гуманітарну допомогу від ЄС - ЗМІ

СБУ викрила волонтерів благодійної організації, які продавали гуманітарну допомогу, отриману із країн ЄС, повідомляє «Дніпро Оперативний» із посиланням на УСБУ у Дніпропетровській області.

Двоє мешканців Дніпра організували схему незаконного отримання та реалізації гуманітарної допомоги. Отриману допомогу з країн ЄС та українських виробникіd, шахраї доставляли на орендовані склади та продавали через торгові точки та оптові бази Дніпропетровської області. Для того, щоб приховати продаж допомоги «волонтери», створювали «липові» подяки від підрозділів тероборони та військових формувань.

Свою роботу шахраї розпочали на початку війни, реалізовуючи весь спектр гуманітарної допомоги. Після проведення багатоходової оперативної комбінації СБУ вийшла на «волонтерів» та задокументувала продаж гуманітарної допомоги на 850 тисяч гривень.

Під час проведення санкціонованих обшуків, в орендованих складських приміщеннях було вилучено гуманітарну продукцію на кілька мільйонів гривень, а також документацію діяльності благодійного фонду – товарно-транспортні накладні, акти приймання-передачі, листи подяки та автоматичну зброю іноземного виробництва з боєприпасами. Крім того, співробітники СБУ виявили у підозрюваних готівку у різних валютах на майже 2 мільйони у гривневому еквіваленті.

Двох псевдоволонтерів затримали та повідомили їм про підозру у скоєнні злочину за ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) Кримінального кодексу України. Найближчим часом судом буде вирішено питання про обрання запобіжного заходу та накладення арешту на майно. Шахраям загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 7 років із конфіскацією майна.

Як нам стало відомо із власних джерел, цей БФ належить групі кримінального авторитета з Дніпра Олександра Петровського, більш відомого у кримінальному світі на прізвисько «Нарік».


user, politeka.net





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