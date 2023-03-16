Китайські компанії продавали Росії гвинтівки, бронежилети й комплектуючі дронів – Politico

Спорядження з КНР йшло як прямими поставками, так і через інші країни, інформує ZN.ua.

Китайські компанії продавали Росії гвинтівки, бронежилети й комплектуючі дронів – Politico
© depositphotos/MattiaATH

Китайські компанії з червня по грудень минулого року відправили російським організаціям тисячу штурмових гвинтівок та інше обладнання, яке могло бути використане у військових цілях на території України, у тому числі комплектуючі безпілотників і бронежилети, пише Politico із посиланням на митні дані ImportGenius.

Більше того, серед постачальників є пов’язана з владою КНР компанія. Йдеться про один з найбільших державних оборонних підрядників China North Industries Group Corporation Limited, який у червні 2022-го передав гвинтівки російській "Тєхкрім", яка співпрацює з владою та військами РФ.

Йдеться про модель CQ-A, яка створена за зразком автомату M16, але позначена в даних як "цивільна мисливська рушниця". Їх використовує воєнізована поліція Китаю та збройні сили "від Філіппін до Південного Судану та Парагваю".

Наприкінці 2022 року організації держави-агресора також отримали 12 партій запчастин для БПЛА і понад 12 тонн бронежилетів від китайських підприємств через Туреччину.

Компанія Da-Jiang Innovations Science & Technology Co. (DJI), у листопаді та грудні надсилала невеликому ворожому дистриб’ютору запчастини для дронів, зокрема батареї та камери, через Об’єднані Арабські Емірати. DJI перебуває під санкціями США з 2021 року за надання КНР безпілотників для спостереження за уйгурською меншиною.


Максим Царук, ZN.ua





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