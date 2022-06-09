ВСУ дерутся за Северодонецк и отбросили врага от трассы на Бахмут - ISW

Украинские воины продолжают сражаться за Северодонецк Луганской области, а враг безуспешно пытается заблокировать трассу на Бахмут.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф.

Аналитики отмечают, что за минувшие сутки, 8 июня, роSSийские силы продолжали наносить наземные удары, а также артиллерийские и авиаудары к западу и востоку от Попасной, чтобы нарушить украинские наземные линии связи с Лисичанском.

Украинский Генштаб сообщил, что украинская артиллерия продолжала оборонять украинские пути сообщения вдоль трассы от Бахмута до Лисичанска и оттеснила роSSийские войска из Нагорного, менее чем в 1 км от трассы, для дальнейшего прикрытия этого ключевого пути.

РоSSийские войска ведут бои в районе Берестова, населенного пункта к северо-востоку от Нагорного. РоSSийские силы не предпринимали наступательных действий западнее или восточнее Авдеевки и продолжали интенсивный артиллерийский обстрел западной части Донецкой области.


Лена Руденко, Апостроф





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