ВСУ дерутся за Северодонецк и отбросили врага от трассы на Бахмут - ISW

Украинские воины продолжают сражаться за Северодонецк Луганской области, а враг безуспешно пытается заблокировать трассу на Бахмут.

Об этом сообщает американский Институт изучения войны (ISW), информирует Апостроф .

Аналитики отмечают, что за минувшие сутки, 8 июня, роSSийские силы продолжали наносить наземные удары, а также артиллерийские и авиаудары к западу и востоку от Попасной, чтобы нарушить украинские наземные линии связи с Лисичанском.

Украинский Генштаб сообщил, что украинская артиллерия продолжала оборонять украинские пути сообщения вдоль трассы от Бахмута до Лисичанска и оттеснила роSSийские войска из Нагорного, менее чем в 1 км от трассы, для дальнейшего прикрытия этого ключевого пути.

РоSSийские войска ведут бои в районе Берестова, населенного пункта к северо-востоку от Нагорного. РоSSийские силы не предпринимали наступательных действий западнее или восточнее Авдеевки и продолжали интенсивный артиллерийский обстрел западной части Донецкой области.