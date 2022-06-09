ВСУ сорвали наступление оккупантов на Запорожье: что происходит на юге Украины

Украинские военные сорвали наступление роSSийских кафиров на Запорожье и заставили перейти в оборону.

Об этом рассказал советник Офиса президента Алексей Арестович, информирует Апостроф .

По его словам, из-за продвижения украинской армии роSSийские войска вывели свои силы возле города Васильевка Запорожской области, откуда ждали большого наступления на Запорожье, перебросив на Херсонское направление.

"От Васильевки ждали страшного наступления на Запорожье, но нет… Они сняли часть войск и куда-то их перебросили. Я допускаю, на Херсонское направление, потому что у них там неприятности продолжаются", - отметил он.

В последнее время Вооруженные силы Украины продвинулись и находятся почти в 20 километрах от Херсона.

"Какой... "референдум", если ВСУ почти в 20 км от Херсона?", - подчеркнул Арестович.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что после того, как ВСУ выбили врага из поселков Щербаки и Малые Щербаки Запорожской области противник решил укрепить свои позиции вблизи Васильевки, зарыв в землю около 30 старых танков Т-62 для длительных огневых точек.