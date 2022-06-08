Как гитлеровцы во Вторую мировую: рашисты под Запорожьем зарывают танки в землю

РоSSийские оккупанты руководствуются гитлеровскими методиками времен Второй мировой. Вблизи Запорожья противник закапывает танки Т-62 в землю, информирует Апостроф.

О размещении вражеской техники сообщил представитель Министерства обороны Александр Мотузяник.

По его словам, речь идет об около 30 танках, расположенных за 35 километров от Запорожья, вблизи города Васильевка.

"На Запорожском (ред. - направлении) роSSийский агрессор наращивает систему огня. В частности, в районе Васильевки развернуто до 30 вражеских танков Т-62 как долговременные огневые точки", - уточнил спикер Минобороны.

Ранее СМИ сообщали, что РоSSия сняла с хранения устаревшие советские танки Т-62 из-за значительных потерь в Украине.

Известно, что в последние месяцы войны немецкие фашисты были неспособны чинить танки, поэтому начали их закапывать, оставляя на поверхности одну башню, превращая в скрытую огневую точку.

Как сообщалось, роSSийские военные, оккупировавшие Мелитополь, планируют как можно скорее покинуть город. Свидетельством тому является то, что оккупанты начали вывозить украденное у Украины зерно поездами.


Ксения Срибнянская, Апостроф





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