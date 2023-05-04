"Раніше техніка не зможе рухатися": в яких числах травня ЗСУ зможуть направити танки в наступ

ЗСУ, війна

Окупаційні війська рф у передчутті контрнаступу Збройних сил України, але поки захисники не можуть йти в наступ.

Український контрнаступ затримався не лише через повільні постачання озброєння. На жаль, сюрпризом виявилась і погода. Безперервні дощі перетворили дороги на фронті на непрохідне болото для важкої техніки.

Військовий експерт, полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор Роман Світан розповів в ефірі для "24 Каналу", в яких числах ЗСУ зможуть направити танки у наступ.

За словами військового експерта, ЗСУ все ще не розпочали наступ. Українські захисники не можуть його розпочати справді через погодні умови.

"Погода не дає, реально важка техніка не піде тим брудом, який ще не підсохнув. Підсихати ще кілька днів до вихідних, а може ще більше. Тобто, точно до 9-10 травня. Раніше техніка просто не зможе рухатися і застрягатиме у цьому бруді", - пояснив Роман Світан.

ЗСУ, танки

Роман Світан також зазначив, що ЗСУ зараз тільки почали випалювати нафтобази росії, щоб їм не було, де заправити танки. Тому далі розпочнеться відпрацювання по далеких базах з паливом.

До того ж, українські бійці проводять контратаки, ведуть позиційну війну в районі Бахмута. Таким чином там бійці покращують свої позиції. Такий самий рух йде в Вугледарі та Авдіївці.

Але говорити про те, що вже розпочався контрнаступ ЗСУ – передчасно.


Александра Павленко, politeka.net





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