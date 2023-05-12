Міноборони замовить українські танки Оплот для ЗСУ

Про це стало відомо після візиту міністра оборони України Олексія Рєзнікова на Харківщину.

Міністерство оборони замовить в "Укроборонпрому" танки БМ "Оплот". Вчора їх протестували на полігоні в Харківській області. Про це заявив міністр оборони України Олексій Резніков, повідомляє офіційний сайт Міністерства , інформує ZN.ua .

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Обкатував "Оплот" не тільки Резніков, а й голова Комітету ВРУ з питань національної безпеки, оборони та розвідки Олександр Завітневич, а також директор Державного концерну "Укроборонпром" Юрій Гусєв.

"Я переконаний, що в танковій коаліції у перших рядах повинен бути саме український танк, як-от БМ "Оплот". На фронті обов’язково має бути броньований кулак, адже найголовніша цінність - це збереження життя наших захисників і захисниць... Саме тому ухвалено рішення, що Міноборони замовить у "Укроборонпрому" для українського війська "Оплоти", - повідомив Резніков.

Окрім того, в рамках візиту глава Міноборони нагородив відзнаками співробітників одразу декількох підприємств "Укроборонпрому" за внесок в обороноздатність України. Він зазначив, що "Укроборонпром" є надійним партнером на шляху до перемоги.