Названы имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: список

Всего идентифицированы уже 9 оккупантов.

Названы имена оккупантов, которые удерживали в гражданских в “подвале смерти”: список
© КГГА

Украинская прокуратура установила и заочно уведомила о подозрении еще восьмерых роSSийских военных, которые удерживали мирных жителей Черниговской области в подвале Ягоднянской школы, вследствие чего погибли 10 человек, рассказали в Офисе генерального прокурора.

"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и Черниговской областной прокуратуры установлено и заочно уведомлено о подозрении еще восьми военнослужащим вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - рассказали в прокуратуре в среду.

Идентифицированы уже 9 роSSийских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном в Черниговской области”, — сообщила генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова.

РоSSийские военные во время оккупации села Ягодное Черниговского района в марте 2022 года насильно удерживали в школьном подвале более 300 местных жителей, среди которых 77 детей.

"При этом подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха", - отмечается в сообщении.

Вследствие содержания мирных жителей в нечеловеческих условиях – без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения в полной темноте, без воды и пищи - с 9 по 28 марта 2022 умерли 10 человек.

Оккупанты запрещали хоронить умерших менее пяти человек одновременно, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.

Ранее сообщалось об установлении личности и уведомлении о подозрении первого военнослужащего ВС РФ, совершившего это преступление.

"В настоящее время устанавливаются другие военные РФ, причастные к преступлениям против мирного населения", - подчеркивается в сообщении.

Имена оккупантов:

Сыын-оол Суван - командир отделения 1 минометного взвода минометной батареи ВЧ 55115 РФ
Айгарым Монгуш - рядовой 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
Назыты Монгуш - сержант 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ
Ересу Ооржак - єфрейтор 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
Ариан Хертек - рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
Саян Хомушко - рядовой 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи ВЧ 55115 РФ.
Іван Ооржак - военный 3-го минометного взвода 2-й минометной батареи 2–й механированной бригады ВЧ 55115 РФ.
Чаян Чынан – военный 2-го минометного взвода 2-й минометной батареи 2–й механированной бригады ВЧ 55115 РФ.
Кежик-оол Шактар-оол – военный 1-го минометного взвода минометной батареи 2–й механированной бригады ВЧ 55115 РФ.



Александр Хребет, ZN.ua





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