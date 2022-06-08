Названы имена оккупантов, которые удерживали гражданских в “подвале смерти”: список
Всего идентифицированы уже 9 оккупантов.
Украинская прокуратура установила и заочно уведомила о подозрении еще восьмерых роSSийских военных, которые удерживали мирных жителей Черниговской области в подвале Ягоднянской школы, вследствие чего погибли 10 человек,
"При процессуальном руководстве Офиса генерального прокурора и Черниговской областной прокуратуры установлено и заочно уведомлено о подозрении еще восьми военнослужащим вооруженных сил РФ в нарушении законов и обычаев войны (ч. 2 ст. 438 УК Украины)", - рассказали в прокуратуре в среду.
“Идентифицированы уже 9 роSSийских палачей, устроивших подвал смерти в Ягодном в Черниговской области”, —
РоSSийские военные во время оккупации села Ягодное Черниговского района в марте 2022 года насильно удерживали в школьном подвале более 300 местных жителей, среди которых 77 детей.
"При этом подозреваемые угрожали жителям села применением оружия и наносили телесные повреждения. Перед тем, как поместить людей в подвал, оккупанты заставляли их раздеваться на улице в присутствии других жителей села при минусовой температуре воздуха", - отмечается в сообщении.
Вследствие содержания мирных жителей в нечеловеческих условиях – без доступа к свежему воздуху в душном пространстве, без освещения в полной темноте, без воды и пищи - с 9 по 28 марта 2022 умерли 10 человек.
Оккупанты запрещали хоронить умерших менее пяти человек одновременно, а за нарушение этого запрета открывали огонь из огнестрельного оружия по гражданским, которые были вынуждены прятаться в вырытых могилах.
Ранее сообщалось об установлении личности и уведомлении о подозрении первого военнослужащего ВС РФ, совершившего это преступление.
"В настоящее время устанавливаются другие военные РФ, причастные к преступлениям против мирного населения", - подчеркивается в сообщении.