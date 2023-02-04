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2023-02-04
Список 200-х росіян в Україні стає все довшим. Довоювалися до смерті понад 130 тисяч окупантів
Генштаб повідомив і про інші втрати ворога.
© Генеральний штаб ЗСУ
Почалася 346 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ
Майже за рік розпочатої ними ж війни, росіяни втратили:
- особового складу – близько 130590 (+720) одиниць;
- танків – 3218 (+3) од.;
- бойових броньованих машин – 6394 (+6) од.;
- артилерійських систем – 2220 (+5) од.;
- РСЗВ – 460 (+0) од.;
- засобів ППО – 225 (+3) од.;
- літаків – 294 (+0) од.;
- гелікоптерів – 284 (+0) од.;
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
- крилатих ракет – 796 (+0) од.;
- кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од.;
- спеціальної техніки – 203 (+1).
Юлія Москаленко, ZN.ua