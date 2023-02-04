Список 200-х росіян в Україні стає все довшим. Довоювалися до смерті понад 130 тисяч окупантів

Генштаб повідомив і про інші втрати ворога.

Список 200-х росіян в Україні стає все довшим. Довоювалися до смерті понад 130 тисяч окупантів
© Генеральний штаб ЗСУ

Почалася 346 доба протистояння українців повномасштабному російському вторгненню. Генштаб ЗСУ повідомив орієнтовні втрати противника станом на 4 лютого.

Майже за рік розпочатої ними ж війни, росіяни втратили:

  • особового складу – близько 130590 (+720) одиниць;
  • танків – 3218 (+3) од.;
  • бойових броньованих машин – 6394 (+6) од.;
  • артилерійських систем – 2220 (+5) од.;
  • РСЗВ – 460 (+0) од.;
  • засобів ППО – 225 (+3) од.;
  • літаків – 294 (+0) од.;
  • гелікоптерів – 284 (+0) од.;
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1956 (+4),
  • крилатих ракет – 796 (+0) од.;
  • кораблів/катерів – 18 (+0) од.;
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5081 (+13) од.;
  • спеціальної техніки – 203 (+1).





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