Угорщина виставила Швеції список претензій, які заважають ухваленню її вступу до НАТО

Речник уряду Угорщини Золтан Ковач оприлюднив низку претензій до Швеції, які мають бути вирішені перш, ніж його країна схвалить вступ Швеції до НАТО.

Ковач опублікував перелік зауважень у своєму блозі під назвою «Три причини, чому парламент Угорщини має рацію, коли вагається щодо вступу Швеції до НАТО», і заявив, що Швеція має «відповісти» за те, що він назвав «жахливим ставленням» до Угорщини. Зокрема, йдеться про «постійний підрив стосунків» з боку Швеції, «вдавану моральну перевагу» та «брак поваги».

Прес-секретар додав, що відносини між двома країнами погіршувались упродовж протягом багатьох років, що робить подолання розриву «більш складним у ці важкі часи».

За його словами, угорський уряд вважає за доцільне направити до Швеції парламентську делегацію для обговорення і узгодження багатьох питань між сторонами. Водночас, заявив Золтан Ковач, Угорщина не бачить з боку Швеції бажання до діалогу.

«Час не чекає, і оскільки безпека регіону висить на волосині, на користь усіх було б, щоб шведи почали підтримувати наші спільні цілі. Але, схоже, вони поки що не відпускають цієї образи», — резюмував він.

Шведські політики систематично критикують відсутність верховенства права та демократичних свобод в Угорщині, і це дуже дратує Будапешт.

Міністр закордонних справ країни Тобіас Біллстрьом заявив, що його країна не піддасться на шантаж з боку Угорщини, яка хоче, щоб його країна «заплющила очі» на нехтування демократією та правами людей, яке чинить офіційний Будапешт.

Парламент Угорщини в понеділок схвалив законопроект про вступ Фінляндії в НАТО, про ратифікацію заявки Швеції наразі не йдеться.

Фінляндія та Швеція звернулися з проханням приєднатися до трансатлантичного військового альянсу в травні 2022 року після вторгнення Росії в Україну, однак досі Туреччина та Угорщина гальмували процес вступу.