Зеленський направить США новий "список побажань" щодо зброї - CNN

Президент України Володимир Зеленський заявив представникам США , що має намір відправити їм список озброєнь, які, на його думку, потрібні для прискорення перемоги над РФ . Про це повідомляє CNN.

У матеріалі йдеться, що глава держави зустрівся з головою комітету Палати представників із закордонних справ Майклом Макколом та чотирма іншими членами Палати представників від Республіканської партії. На зустрічі він заявив про намір відправити список озброєнь, у тому числі винищувачів F-16, які, на його думку, потрібні наближення кінця війни з Росією.

"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками з підтримки України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемозі у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", – заявив Маккол.