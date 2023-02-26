Зеленський направить США новий "список побажань" щодо зброї - CNN

До списку увійдуть винищувачі F-16.

Зеленський направить США новий
© Офіс президента

Президент України Володимир Зеленський заявив представникам США, що має намір відправити їм список озброєнь, які, на його думку, потрібні для прискорення перемоги над РФ. Про це повідомляє CNN.

У матеріалі йдеться, що глава держави зустрівся з головою комітету Палати представників із закордонних справ Майклом Макколом та чотирма іншими членами Палати представників від Республіканської партії. На зустрічі він заявив про намір відправити список озброєнь, у тому числі винищувачів F-16, які, на його думку, потрібні наближення кінця війни з Росією.

"Існує широка двопартійна підтримка між Сполученими Штатами, нашими партнерами в НАТО та європейськими союзниками з підтримки України проти російської агресії... У нас була дуже продуктивна зустріч із президентом Зеленським. Ми говорили насамперед про те, які його потреби, коли йдеться про перемозі у цій війні. І він надає цій делегації перелік зброї, яка потрібна Україні для перемоги", – заявив Маккол.


Богдан Затула, ZN.ua





Интересные новости
Мінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у МаріуполіМінус склад боєприпасів та база окупантів: подробиці "бавовни" у Маріуполі
Путін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідкаПутін не знайшов рішення глухого кута, в якому опинилась Росія — британська розвідка
Біля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танкБіля посольства РФ у Ризі поставили російський підбитий танк
В Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на УкраїнуВ Міноборони РФ звинувачують ПВК Вагнера у роботі на Україну
Колишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-БоруховичаКолишнього зама Труханова заочно арештували у справі Кауфмана-Боруховича
Блок рекламы


Похожие новости
Повернувши Крим, ми відновимо мир – ЗеленськийПовернувши Крим, ми відновимо мир – Зеленський
Операція Кремля щодо Придністров’я: ISW викрив маніпуляції Лукашенка про інтереси ЗаходуОперація Кремля щодо Придністров’я: ISW викрив маніпуляції Лукашенка про інтереси Заходу
Шольц закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля щодо ізоляції РФ – APШольц закликав Індію підтримати чи хоча б не блокувати зусилля щодо ізоляції РФ – AP
На шляху до вступу в НАТО Україні потрібні гарантії безпеки – ЗеленськийНа шляху до вступу в НАТО Україні потрібні гарантії безпеки – Зеленський
Казахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо УкраїниКазахстан підтримав "мирний план" Китаю щодо України
Зеленський розповів, скільки міст та сіл окупувала РосіяЗеленський розповів, скільки міст та сіл окупувала Росія
«Корона не впаде»: Зеленський готовий їхати в Африку та Латинську Америку для посилення підтримки України«Корона не впаде»: Зеленський готовий їхати в Африку та Латинську Америку для посилення підтримки України
Зеленський планує зустрітися із Сі ЦзіньпінемЗеленський планує зустрітися із Сі Цзіньпінем
Якщо Україна програє, то РФ піде далі, і США тоді доведеться відправляти своїх солдатів на війну — ЗеленськийЯкщо Україна програє, то РФ піде далі, і США тоді доведеться відправляти своїх солдатів на війну — Зеленський
Зеленський: Мені все одно, що буде з Росією. Нам треба думати про майбутнє УкраїниЗеленський: Мені все одно, що буде з Росією. Нам треба думати про майбутнє України
Последние новости
Подгружаем последние новости