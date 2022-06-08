В МИД ответили на "пустые слова" Лаврова о "гарантиях безопасности" для судов

Спикер МИД Олег Николенко предупредил, что РоSSии нельзя верить, когда она убеждает, что даст "гарантии безопасности" судам, входящим в украинские порты, чтобы забрать зерно. Об этом он написал на своей странице в Твиттере .

"Слова Лаврова пусты. Украина четко высказала свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия ВМС. Нельзя разрешить РоSSии использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", - пишет Николенко.