В МИД ответили на "пустые слова" Лаврова о "гарантиях безопасности" для судов

Нельзя разрешить агрессору использовать зерновые коридоры для нападения на юг нашей страны, информирует ZN.ua.

В МИД ответили на
© Олег Николенко/facebook

Спикер МИД Олег Николенко предупредил, что РоSSии нельзя верить, когда она убеждает, что даст "гарантии безопасности" судам, входящим в украинские порты, чтобы забрать зерно. Об этом он написал на своей странице в Твиттере.

"Слова Лаврова пусты. Украина четко высказала свою позицию по морским портам: для защиты береговой линии нужна военная техника, а для патрулирования экспортных путей в Черном море — миссия ВМС. Нельзя разрешить РоSSии использовать зерновые коридоры для нападения на юг Украины", - пишет Николенко.

Lavrov's слова являются empty. Украина имеет его позицию на своих портах clear: бойничий аппарат является необходимым для защиты областей и навыком mission к patrol exportovan?ch routes v Black Sea. РоSSия не может быть использована для украшения корреспондентов для борьбы с Южным Украиной. pic.twitter.com/sWlNNrjTFj

— Oleg Nikolenko (@OlegNikolenko_) июнь 8, 2022


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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