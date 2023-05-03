Орбан погодився на судову реформу, щоб отримати заблоковані кошти ЄС

Будапешт швидкими темпами розглядає реформу, яка є вимогою блоку.

Угорщина починає судову реформу, сподіваючись розблокувати готівку ЄС, повідомляє POLITICO. У разі її ухвалення Будапешт може отримати близько €13,2 мільярда євро від Брюсселя, інформує ZN.ua .

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Парламент Угорщини у вівторок почав обговорення судової реформи, яка, в разі її ухвалення, дозволить розблокувати отримання країною понад €13,2 мільярда коштів ЄС. Це стане неабиякою допомогою для країни, чия економіка страждає від повільних темпів зростання та високих цін.

Йдеться про незалежність судової системи, якій, на переконання чиновників ЄС, перешкоджав уряд прем’єр-міністра Віктора Орбана.

Запропонована реформа спрямована на зміцнення незалежності кількома способами: шляхом забезпечення незалежності Національної судової ради, органу, який наглядає за судовою системою, а також шляхом реформування Верховного та Конституційного судів для захисту їх від політичного впливу та дозволу передачі справ для попереднього вирішення до Європейського суду.

Боротьба Будапешта з Брюсселем через питання верховенства права призвела до того, що грошовий потік ЄС до країни цього року скоротився на тлі триваючого економічного спаду та інфляції, яка в квітні досягла нового максимуму у 25,4% річних.

Це змусило уряд Орбана активізувати переговори з Брюсселем, щоб відновити отримання виплат ЄС. Частиною цих зусиль є судова реформа.

Троє чиновників ЄС на умовах анонімності повідомили POLITICO, що минулого тижня Комісія дала запропонованим реформам зелене світло.

Незважаючи на прогрес, політичне схвалення з боку Комісії відбудеться лише через кілька місяців і, ймовірно, залежатиме від прогресу в переговорах з інших питань, включно з антикорупційними зусиллями.

Орбан також може посилити тиск, наклавши вето на ключові рішення блоку, використавши тактику, яку він успішно застосовував у минулому. Право вето Будапешта вже затримує заявку Швеції на вступ до НАТО. Інші майбутні рішення, які потребують одностайності — нові санкції проти Росії та незавершений перегляд бюджету ЄС.

Якщо реформа буде прийнята, це вважатиметься перемогою для уряду Орбана , водночас, розчаруванням для його критиків, деякі з яких незадоволені тим, як саме відбуваються запропоновані реформи.

«Технічна угода між Комісією та урядом Угорщини щодо судових реформ містить позитивні заходи для зміцнення незалежності судової системи, однак процедура, за якої вони проштовхуються через парламент Угорщини для голосування, порушує законотворчі правила та ключові етапи ЄС щодо прозорості», – повідомила POLITICO Марта Пардаві, співголова Угорського Гельсінського комітету.

Перед остаточним затвердженням реформ Єврокомісія здійснить їх оцінку.

У грудні минулого року Комісія призупинила надання Угорщині повного пакету допомоги в рамках політики згуртованості на суму близько €22 мільярда після того, як виявила, що країна не дотримується Хартії ЄС про основні права людини та її положень щодо незалежності судової влади.

Однак ухвалення судової реформи дозволить Угорщині претендувати максимум на €13,2 мільярда, решта фондів залишається заблокованою з інших підстав,

Більшість країн ЄС і Комісія вирішили заморозити €6,3 мільярда для Угорщини в грудні минулого року шляхом застосування правового інструменту, який дозволяє Брюсселю затримувати фінансування ЄС, якщо він виявляє, що країна відступає від демократичних норм. Ці кошти будуть розблоковані лише в тому випадку, якщо Угорщина вживе 17 заходів, пов’язаних із зусиллями по боротьбі з корупцією.

Ще €2,5 мільярда пов’язані з трьома іншими поточними суперечками між Комісією та Орбаном: «закон про захист дітей», який широко визнаний гомофобним; ставлення Угорщини до шукачів притулку; та академічна незалежність угорських університетів.

Окремо країна також очікує €5,8 мільярда грантів і €6,6 мільярда позик ЄС у рамках фонду відновлення після пандемії. Однак для цього Будапешту доведеться виконати 27 умов, частиною яких, зокрема, є і судова реформа.