В Ізраїлі проти судової реформи на вулиці вийшли десятки тисяч людей

В суботу в Ізраїлі відбулася одна з найбільших в історії країни акція протесту – на вулиці вийшли сотні тисяч людей, повідомляє ВВС. Люди в різних містах країни виходять, аби висловити незгоду із впроваджуваною прем'єр-міністром Біньяміном Нетаньяху судовою реформою. Мітинги тривають вже десятий тиждень поспіль.

За даними 12 каналу, близько 145 тисяч людей вийшли на мітинг у Тель-Авіві, 50 тисяч у Хайфі та 10 тисяч у Беер-Шеві.

У Тель-Авіві десятки тисяч людей розмахували транспарантами та вигукували гасла: «демократія» та «злочинна влада».

Демонстранти також заблокували основні вулиці та перехрестя в північному місті Карміель.

Уряд хоче отримати право вирішального голосу при виборі суддів та обмежити можливості Верховного суду щодо скасування директив чи законів. На думку влади, судова реформа допоможе поновити баланс між гілками влади. Протестувальники вважають, що вона може підірвати незалежність судів і ставить під загрозу ізраїльську демократію.

На практиці це означатиме, що Верховний суд більше не зможе блокувати ухвалення законів, які вважатиме неконстуційними.

За задумом Нетаньяху, будь-яке вето можна буде подолати простою парламентською більшістю у 61 голос. Тобто правляча коаліція, яка якраз і має в своєму розпорядженні більшість крісел у Кнесеті, зможе завжди обходити вето Верховного суду.