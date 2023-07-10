Кадровий голод у судовій системі може становити до 4 тисяч суддів - Голова Верховного суду

На думку голови ВС, це дуже великий пласт роботи, яким потрібно якнайшвидше починати займатися.

Очільник Верховного суду України Станіслав Кравченко, під час брифінгу керівників Верховного суду, на якому були присутні також голови всіх касаційних судів ВС заявив, що офіційна цифра у дві тисячі суддів, що існує на сьогодні, потребує уточнення Державної судової адміністрації, інформує ZN.ua.

Кадровий голод у судовій системі може становити до 4 тисяч суддів - Голова Верховного суду
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"Я наведу тільки один приклад, — уточнив Кравченко. — У 2012-му році було запроваджено інститут слідчого судді, як особи, яка спеціально уповноважується на здійснення контролю за дотриманням прав і свобод сторін кримінального провадження під час досудового розслідування. За розрахунками ДСА потрібно було добрати в систему 1 100 суддів. І нічого цього за ці роки зроблено не було. Плюс — зараз ви бачите йде процес масового звільнення суддів, а призначень немає".

На думку голови ВС, це дуже великий пласт роботи, яким потрібно якнайшвидше починати займатися.

Кравченко також відповів на запитання журналіста щодо інституційної потужності ВРП, на яку, крім добору суддів, чекають перевірки суддів ВС та інших судів на виконання рішень РНБО після арешту Князєва, плюс — 10 тисяч дисциплінарних скарг. «Можна поставити які завгодно цілі і завдання перед ВРП, але це може дестабілізувати роботу ВРП і вплинути на якість. Чи є у ВРП така можливість, щоб усе це потягнути?», — запитала журналіст ZN.UA

"А хіба у ВРП є вихід? — парирував Кравченко. — Добір суддів це насамперед функція ВККС. І якщо нова комісія якісно впорається зі своїми завданнями, то сама процедура призначення ВРП не така й довга. Подання президенту, указ, присяга. Ситуація в системі дійшла до того, що в нас просто вже немає ні часу, ні ресурсу".


Михайло Яровенко, ZN.ua





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