Ізраїльтяни знову вийшли на мітинги проти судової реформи

Антиурядові протести тривають 21 тиждень поспіль.

В суботу ввечері ізраїльтяни вийшли на вулиці Тель-Авіва та низки інших великих міст країни на протести проти судової реформи, яку планує впровадити уряд Нетаньяху, пишуть ізраїльські ЗМІ. За оцінками організаторів, на антиурядові демонстрації вийшли близько 235 тисяч учасників, інформує ZN.ua.

Ізраїльтяни знову вийшли на мітинги проти судової реформи
© unsplash/coleito

На масові акції люди виходять 21-й тиждень поспіль проти суперечливих планів правого уряду щодо судової реформи. Мітинги цього тижня відбуваються через кілька днів після того, як коаліція ультраправих партій прем'єр-міністра Біньяміна Нетаньяху ухвалила новий дворічний бюджет.

Організатори масових протестів називають їх рухом за порятунок демократії. Вони кажуть, що плани уряду послабити Верховний суд знищать систему стримувань і противаг у країні та скомпрометують ізраїльську демократію.

У свою чергу, прихильники судової реформи стверджують, що вона потрібна для приборкання Верховного суду.

У березні Нетаньяху відклав запропоновані зміни, але організатори протесту наполягають, що продовжуватимуть демонстрації, доки плани уряду не будуть скасовані повністю.

Таких масштабних протестів Ізраїль ще не бачив. Реформа судової системи, зафіксована в коаліційній угоді, відкрила скриньку Пандори. Паралельно з юридичною реформою уряд Нетаньягу планує провести ще низку законів, які, на думку експертів, становлять загрозу самому існуванню ліберальної демократії.


Микита Ткаченко, ZN.ua





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