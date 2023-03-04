Боррель вбачає "невелике покращення" у поведінці глави МЗС РФ Лаврова на G20

Верховний представник ЄС Жозеп Боррель заявив, що хоч на саміті G20 у Нью-Делі так і не досягли консенсусу щодо війни в Україні, через відмову Росії та Китаю підписувати документ, який би засуджував агресію, цього разу російські дипломати хоча б згодні вислуховувати критику на свою адресу. Про це повідомляє The Guardian.

За словами європолітика, на зустрічі міністрів країн Великої двадцятки у Нью-Делі Лавров не намагався втекти, коли учасники саміту критикували політику Росії, як це було на тогорічний зустрічі на Балі.

Він переконаний, що це говорить про "деякі поліпшення".

"Принаймні, цього разу він залишився і вислухав. Це невелике покращення, але воно важливе. Я вважаю, це краще, ніж нічого", — додав Боррель.