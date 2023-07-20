Боррель анонсував нову військову підтримку для України від ЄС

Це реакція Євросоюзу на обстріли Одеси з боку Росії.

Високий представник ЄС Жозеп Боррель, коментуючи ракетні обстріли портової інфраструктури Одеси, заявив, що Євросоюз збільшуватиме військову підтримку України у боротьбі з російськими загарбниками. Про це повідомляє Укрінформ, інформує ZN.ua.

Боррель анонсував нову військову підтримку для України від ЄС
© Getty Images

"Те, що відбувається в порту Одеси – це дуже сумна ситуація, це щось нове. До цього зерно не було експортовано, але, принаймні, воно не було знищено… Для цього є лише одне рішення – посилити військову допомогу для України. Якщо їх бомблять, - ми маємо надати більше протиповітряних спроможностей. Якщо росіяни використовують дрони, - ми маємо надати засоби, щоб знищувати ці дрони. Вони це роблять, але масивні атаки, що відбулися протягом цих трьох ночей, вимагають від нас рішучої відповіді", – зазначив Боррель.

Він наголосив на тому, що важливо надавати Україні більше військових ресурсів.

"Саме тому я представлю пропозиції щодо збільшення спроможностей Європейського фонду миру, - про цифри ми зможемо говорити після зустрічі. Це питання перетворюється на дуже серйозне", – додав євродипломат.


Михайло Яровенко, ZN.ua





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