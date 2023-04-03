FT: Судовий розгляд воєнних злочинів в Косово може про дещо застерегти Україну

Коли гармати замовкнуть, буде важко добитися неупередженого правосуддя та регіонального примирення, інформує ZN.ua.

FT: Судовий розгляд воєнних злочинів в Косово може про дещо застерегти Україну
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Поки міжнародні слідчі збирають докази звірств воєнного часу в Україні, сьогодні має розпочатися судовий процес щодо воєнних злочинів, пов'язаних з похмурими подіями в іншій частині Європи. Колишнього президента Косово Хашима Тачі і трьох його соратників звинувачують у скоєнні воєнних злочинів і злочинів проти людства в 1998-1999 роках, коли переважно албанське населення боролося з сербськими правителями і врешті-решт проголосило незалежність (за підтримки Заходу) в 2008 році.

«Дуже сумнівно, що косовари чи серби вважатимуть цей процес справедливим правосуддям, не кажучи вже про те, щоб він сприяв регіональному примиренню. Однак, цей процес може стати уроком для майбутніх спроб розглянути справи про воєнні злочини, скоєні після вторгнення Росії в Україну», - пише в статті для Financial Times колишній голова економічного відділення Міжнародного цивільного представництва в Косово Андреа Лоренсо Капуселла.

Одна з проблем стосується незвичного статусу суду, який розглядає справу проти Тачі і його соратників. Відомий як Косовська спеціалізована палата (КСП), він номінально є частиною судової системи Косово, але розташований у Нідерландах. На практиці суд під повним управлінням ЄС. Його прокурори і судді обрані дипломатами союзу і не мають гарантованого терміну перебування на посаді, що робить їх вразливими до політичного впливу.


Лесь Димань, ZN.ua





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