Посол Мельник о последнем интервью Меркель: "Заявления вызывают большое сожаление"

Именно лояльная политика привела к тому, что РоSSия начала "самую кровавую войну в Европе с 1945 года", информирует ZN.ua.

Бывшая канцлер Германии Ангела Меркель дала интервью, в котором заявила, что не сожалеет о своей политике по отношению к РоSSии за все годы, пока она была у власти, и не чувствует на себе вины из-за того, что сегодня происходит в Украине. Посол Андрей Мельник за это подверг критике Меркель во время интервью Spiegel Online, отметив, что в ее словах нет и "намека на самокритику".

"Вызывают удивление заявления экс-канцлера о непогрешимости ее курса в отношении РоSSии и слишком мягкое отношение к диктатору Путину", - сказал посол Украины в Германии.

Мельник объяснил, что именно лояльная политика привела к тому, что РоSSия начала "самую кровавую войну в Европе с 1945 года". Поэтому нынешние заявления Меркель "вызывают большое сожаление".

"Потому что без честного, всестороннего пересмотра политики Германии по отношению к РоSSии абсолютно невозможно сделать правильные выводы о будущих отношениях с Москвой и остановить ее агрессию", - отметил посол.


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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