РоSSияне пытаются укрепить позиции на острове Змеиный

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что роSSийские военные пытаются укрепить свои позиции на оккупированном острове Змеиный. Об этом пишет Униан .

"Они укрепляются на острове Змеиный, где они поставили свои системы ПВО, и оставляют там большие десантные корабли", - заявила Гуменюк.

По ее словам, в Черном море россияне пытаются держать дистанцию – они не приближаются к побережью. Причина – опасения ситуации, которая произошла с крейсером "Москва".