РоSSияне пытаются укрепить позиции на острове Змеиный

В Черном море они держатся на дистанции, не приближаются к побережью, информирует ZN.ua.

РоSSияне пытаются укрепить позиции на острове Змеиный
© ВМС ВС Украины / Facebook

Начальник объединенного координационного пресс-центра сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что роSSийские военные пытаются укрепить свои позиции на оккупированном острове Змеиный. Об этом пишет Униан.

"Они укрепляются на острове Змеиный, где они поставили свои системы ПВО, и оставляют там большие десантные корабли", - заявила Гуменюк.

По ее словам, в Черном море россияне пытаются держать дистанцию – они не приближаются к побережью. Причина – опасения ситуации, которая произошла с крейсером "Москва".


Виктория Хмилевская, ZN.ua





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