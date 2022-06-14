На Изюмском направлении оккупанты пытаются установить контроль над Богородичным и готовят наступление на Славянск

На территории области продолжаются боевые действия.

На Изюмском направлении оккупанты пытаются установить контроль над Богородичным и готовят наступление на Славянск
© ГСЧС Украины

На территории Харьковской области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты сконцентрированы на обороне. На Изюмском направлении войска РФ пытаются установить контроль над населенным пунктом Богородичное и готовят наступление на Славянск, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в Telegram.

В понедельник, 13 сентября, оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области.

В поселке Жуковского один гражданский человек ранен.

"В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары. В селе Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили двое детей - мальчик 11 и девушка 17 лет. В поселке городского типа Печенеги ранен ребенок 3 месяцев, к сожалению, его 35- летняя мать погибла. В селе Загородное один ранен", - подчеркнул Синегубов.

Всего в области один человек погиб, пять - ранены, в том числе трое детей.

Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что при обстрелах Харькова РоSSия широко применяла запрещенные во многих странах мира кассетные боеприпасы, в результате чего погибли сотни мирных жителей. Amnesty International сообщает, что имеет доказательства применения роSSийскими войсками именно кассетных боеприпасов, в том числе 9Н210/9Н235.

Кассетные боеприпасы детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды, рассеивающиеся по значительной территории, в результате чего в опасности оказывается мирное население.


Анна Конюченко, ZN.ua





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