На Изюмском направлении оккупанты пытаются установить контроль над Богородичным и готовят наступление на Славянск
На территории области продолжаются боевые действия.
На территории Харьковской области продолжаются боевые действия. На Харьковском направлении оккупанты сконцентрированы на обороне. На Изюмском направлении войска РФ пытаются установить контроль над населенным пунктом Богородичное и готовят наступление на Славянск, заявил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов в
В понедельник, 13 сентября, оккупанты продолжили обстрелы Харькова и Харьковского, Изюмского, Богодуховского и Чугуевского районов области.
В поселке Жуковского один гражданский человек ранен.
"В области повреждены частные дома, хозяйственные постройки, склады, произошли лесные пожары. В селе Малиновка из-за обстрелов оккупантов ранения получили двое детей - мальчик 11 и девушка 17 лет. В поселке городского типа Печенеги ранен ребенок 3 месяцев, к сожалению, его 35- летняя мать погибла. В селе Загородное один ранен", - подчеркнул Синегубов.
Всего в области один человек погиб, пять - ранены, в том числе трое детей.
Ранее правозащитная организация Amnesty International заявила, что при обстрелах Харькова РоSSия широко применяла запрещенные во многих странах мира кассетные боеприпасы, в результате чего погибли сотни мирных жителей. Amnesty International сообщает, что имеет доказательства применения роSSийскими войсками именно кассетных боеприпасов, в том числе 9Н210/9Н235.
Кассетные боеприпасы детонируют в воздухе, разбрасывая более мелкие заряды, рассеивающиеся по значительной территории, в результате чего в опасности оказывается мирное население.