Рада ухвалила рішення про перевірку військових: як проходитиме контроль і яке покарання загрожує у разі порушення

українські військові, бійці ЗСУ

Українських військових під час військового стану хочуть перевіряти на алкоголь та препарати, що змінюють свідомість навіть у відпустці та вдома.

Новий законопроект про перевірку військових на алкоголь та наркотики Верховна Рада ухвалила без змін після першого читання. Його вже підписав Голова Верховної Ради.

Зокрема, стаття 266(1) розглядає перевірку військових станом сп'яніння. Стаття 172(20) Кодексу України про адмінправопорушення – покарання за перебування у стані сп'яніння:

  • військовозобов'язаних та резервістів під час зборів;
  • військовослужбовців;

Перевірку проходять на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння чи перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції.

Її можуть ініціювати, якщо з'явилася підозра, що особа перебуває в стані в результаті прийому будь-яких речовин, що впливають на увагу та швидкість реакції.

Посадова особа, уповноважена начальником органу управління Військової служби правопорядку у Збройних Силах України, з використанням спеціальних технічних засобів та тестів проводить перевірки військових:

  • на вулицях;
  • у закритих спортивних спорудах;
  • у скверах, парках;
  • у всіх видах громадського транспорту (включаючи транспорт міжнародного сполучення);
  • у заборонених законом інших місцях.

Якщо особа відмовляється проходити перевірку на місці, то вона має прийти її до медичної установи, затвердженої управліннями охорони здоров'я місцевих державних адміністрацій.

військкомат, повістки, мобілізація, Україна

Проведення огляду осіб на стан алкогольного, наркотичного чи іншого сп'яніння чи перебування під впливом лікарських препаратів, що знижують їхню увагу та швидкість реакції, в інших закладах забороняється.

Покарання за перебування у стані сп'яніння
За статтею 172(20) розпиття алкогольних, слабоалкогольних:

1) Для солдатів та офіцерів ? штрафом від ста до п'ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом із утриманням на гауптвахті на строк до семи діб.

2) Командирів, не відсторонених від військового, що перебуває у стані, коли швидкість реакції знижена через препарати або інші кошти карають накладенням штрафу від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом із утриманням на гауптвахті терміном до десяти діб.

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Алексей Ионов, politeka.net





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