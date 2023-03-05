Швейцарія планує посилити санкційний контроль проти РФ у сировинному секторі

Порушення режиму санкцій у Швейцарії суворо переслідуються, інформує ZN.ua.

Швейцарія планує посилити санкційний контроль проти РФ у сировинному секторі
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Швейцарії необхідно посилити санкційний контроль у сировинному секторі проти Росії. Про це повідомила голова Держсекретаріату у справах економіки Хелен Будліґер.

"Ми реалізували санкції ЄС проти Росії швидко та якісно, проте нам необхідно посилити санкційний контроль у сировинному секторі, наприклад, торгівля з Росією не завжди все ще вказується окремим рядком у митній статистиці Швейцарії", - зазначила вона, передає swissinfo.ch.

За словами Хелен Будлігер, не всі сировинні трейдери Швейцарії торгують виключно або переважно з Росією, багато хто з них «достовірно» підтвердив Seco, що вони вже помітно скоротили масштаби свого бізнесу з Росією.

"Порушення режиму санкцій суворо переслідуються за законом і нами і кантонами", - зазначила глава Seco. За її словами, європейські сусіди та США позитивно оцінили зусилля Швейцарії щодо реалізації санкцій, запроваджених світовою спільнотою щодо агресора.

Порушуючи питання реекспорту боєприпасів та військової техніки швейцарського виробництва, вона зазначила, що швейцарське законодавство, яке регулює порядок та умови функціонування військово-технічного співробітництва Швейцарії із зарубіжними країнами, забороняє нейтральній країні Швейцарії дозволяти перенаправляти своє озброєння, навіть уже продане за кордон..

Але у зв'язку з війною, що триває, міжнародний тиск на Швейцарію зростає. Будлігер підкреслює, що реалії такі, що «якщо Швейцарія й надалі дотримуватиметься своєї нинішньої тактики, тобто. якщо вона продовжить блокувати реекспорт своїх озброєнь в Україну, то тоді наші сусіди, як вони вже кілька разів нам повідомили, у майбутньому ще тричі подумають, перш ніж вирішити й надалі продовжувати купувати зброю та боєприпаси у Швейцарії.

Ідучи колишнім курсом, Швейцарія за фактом погоджується на ослаблення своїх позицій у світі як провідна промислово-розвинена країна».


Оксана Лебедина, ZN.ua





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