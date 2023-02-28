Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Білоруссю

Угода діяла з 1995 року.

Україна розірвала угоду про спільний контроль на кордоні з Білоруссю
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Кабінет міністрів України ухвалив рішення про припинення угоди з Білоруссю від 14 грудня 1995 року. Мова йде про організацію спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

«Припинено дію угоди між урядом України і урядом Республіки Білорусь щодо організації спільного контролю в пунктах пропуску на українсько-білоруському державному кордоні», – йдеться в його повідомленні.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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