Оккупанты пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениям

Украинские военные контролируют промышленную зону.

Оккупанты пытаются штурмовать Северодонецк по нескольким направлениям
© Сергей Нужненко / Радио Свобода

Руководитель Северодонецкой городской военно-гражданской администрации Александр Стрюк заявил, что, несмотря на разрушение трех мостов через Северский Донец, Северодонецк не потерял сообщение с контролируемой Украиной территорией.

"РоSSияне пытаются штурмовать город по нескольким направлениям. Украинские военные контролируют промышленную зону и время от времени осуществляются меры по вытеснению врага из центра города. РоSSияне прокладывают дорогу трупами своих же солдат. Из-за подрыва мостов усложнилась логистика, однако пути сообщения с Северодонецком остаются", - подчеркнул Стрюк в Facebook.

Он также отметил, что в городе критическая гуманитарная ситуация, до начала уличных боев здесь оставалось около 10 тысяч мирных жителей.

В Северодонецке ситуация крайне обострена, оккупанты продолжают уничтожать многоэтажки и завод «Азот», сообщил глава Луганской ОВА Сергей Гайдай. Он подчеркнул, что штурм города длится уже не первые сутки.


Анна Конюченко, ZN.ua





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