РоSSияне пытаются перерезать пути поставки и взять ВСУ в кольцо – Генштаб

Оккупанты меняют поврежденную технику на основных направлениях

РоSSияне пытаются перерезать пути поставки и взять ВСУ в кольцо – Генштаб
© ZN.UA

Основные наступательные действия роSSийские оккупационные войска ведут в районе Северодонецка и Лисичанска, пытаясь перерезать существующим там подразделениям ВСУ пути снабжения и оцепить их. Об этом сообщил Генштаб ВСУ.

“На донецком направлении группировка войск оккупантов основные усилия сосредотачивают на ведении наступательных действий с целью окружения наших войск в районах городов Северодонецк и Лисичанск, блокировании путей логистической поставки из населенного пункта Бахмут. Продолжает меры по восполнению потерь. В направлении населенных пунктов Кременная и Старобельск переместили более 80 единиц вооружения и военной техники, в том числе тяжелую бронированную технику и артиллерийские системы», – говорится в сообщении Генштаба.


Юлия Лавришин, ZN.ua





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