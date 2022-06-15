"Скорее бы вы сдохли": солистка Go-A Павленко честно призналась, как ей угрожали из рф из-за ее позиции

катя павленко, скрин

Катерина рассказала, как ей угрожали и оскорбляли за патриотизм.

Популярная певица, солистка группы Go-A Катя Павленко часто радует поклонников патриотичными кадрами в Инстаграм с отрывками из новых композиций. Также исполнительница рассказывает о жизни и буднях теперь, когда концерты отложены на "потом". В интервью артистка рассказала, что сейчас ей даже угрожают из рф из-за патриотичной позиции.

После переписок с некоторыми россиянами Катерина поняла, что их не изменить, жаль было детей:

«В первые дни войны у меня уже исчезла всякая толерантность, потому что еще до этого у меня были надежды, что все-таки дети не виноваты в том, что они родились в РоSSии и не должны страдать за родителей».

Однако угрозы и негатив с оскорблениями переубедили артистку в том, что можно что-то исправить:

катя павленко, скрин

«Там такая политика, там такое воспитание с самого детства, люди живут в этой среде. То, что какая-то там украинская артистка что-то там скажет, маловероятно, что это на кого повлияет».

Удивляли Катерину очень агрессивны сообщения: «Ой, Катя, представляешь, у нас закрыли сегодня каток, потому что Украину бомбят. Как вы уже задолбали своими бомбежками, скорее бы вы сдохли».


Дарина Силина, politeka.net





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