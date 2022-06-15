Из-за больших потерь в РоSSии могут объявить мобилизацию, но Путин против – Bloomberg

В РоSSии из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии в регионах могут объявить общую мобилизацию. Об этом сообщает Bloomberg , ссылаясь на слова высокопоставленных европейских чиновников.

Как пишет агентство, РоSSия пытается найти живую силу и вооружение по всей стране. А расконсервирование старых танков со складов на Дальнем Востоке свидетельствует, что РоSSийская Федерация уже израсходовала большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину, но так и не достигла целей.

Как следствие, страна-агрессор на пороге больших проблем – по меньшей мере, необходимости замедлить наступательную операцию для масштабной перегруппировки. Также высокопоставленные европейские чиновники на условиях анонимности говорят, что Кремль будет вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы привлечь новый личный состав для войны.

В то же время, в издании отмечают, Владимир Путин до сих пор не хотел прибегать к такому шагу, поскольку начало мобилизации будет означать как публичное признание войны, так и то, что она идет не по плану.