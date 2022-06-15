Из-за больших потерь в РоSSии могут объявить мобилизацию, но Путин против – Bloomberg

РФ уже потеряла большую часть своего военного потенциала, но так и не достигла цели, информирует ZN.ua.

В РоSSии из-за больших потерь и нехватки личного состава в армии в регионах могут объявить общую мобилизацию. Об этом сообщает Bloomberg, ссылаясь на слова высокопоставленных европейских чиновников.

Как пишет агентство, РоSSия пытается найти живую силу и вооружение по всей стране. А расконсервирование старых танков со складов на Дальнем Востоке свидетельствует, что РоSSийская Федерация уже израсходовала большую часть своего военного потенциала за первые 100 дней вторжения в Украину, но так и не достигла целей.

Как следствие, страна-агрессор на пороге больших проблем – по меньшей мере, необходимости замедлить наступательную операцию для масштабной перегруппировки. Также высокопоставленные европейские чиновники на условиях анонимности говорят, что Кремль будет вынужден объявить массовую мобилизацию, чтобы привлечь новый личный состав для войны.

В то же время, в издании отмечают, Владимир Путин до сих пор не хотел прибегать к такому шагу, поскольку начало мобилизации будет означать как публичное признание войны, так и то, что она идет не по плану.


Юлия Лавришин, ZN.ua





Интересные новости
Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."Нардеп перешел на сторону агрессора и публично признался в предательстве: "Планируется полномасштабная..."
"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки"Заживут по богатому": в "ДНР" начали делить украденные в Мариуполе троллейбусы и детские площадки
Оккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВАОккупанты нанесли ракетный удар по Новограду-Волынскому, есть разрушения — глава ОВА
В Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушенийВ Харькове роSSийская ракета попала в супермаркет: фото и видео разрушений
Главный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в УкраинеГлавный раввин Москвы покинул страну из-за требований поддержать войну в Украине
Блок рекламы


Похожие новости
Никогда не простим россиянам его смерть: в сети волна скорби из-за гибели известного активиста Романа РатушногоНикогда не простим россиянам его смерть: в сети волна скорби из-за гибели известного активиста Романа Ратушного
В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"В Польше объяснили, как затягивание войны играет на руку Путину: "Запад устанет"
"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки"До сих пор не хотел этого": Путин может решиться объявить мобилизацию, названы сроки
Сопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала деталиСопротивление ВСУ в Северодонецке рушит планы оккупантов: британская разведка выдала детали
В США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существованиеВ США призывают НАТО или вступить в войну РоSSии против Украины, или прекратить существование
В РоSSии засекретили доходы бюджета: будем ли мы знать, сколько РФ зарабатывает на ЕС?В РоSSии засекретили доходы бюджета: будем ли мы знать, сколько РФ зарабатывает на ЕС?
На Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – ГенштабНа Харьковщине россияне использовали против ВСУ свою авиацию – Генштаб
Шольц боится разозлить Путина, потому выступает против национализации дочерней компании «Газпрома» — BloombergШольц боится разозлить Путина, потому выступает против национализации дочерней компании «Газпрома» — Bloomberg
Четверть тысячи трупов за сутки: новые данные о потерях РФ в войне против УкраиныЧетверть тысячи трупов за сутки: новые данные о потерях РФ в войне против Украины
Возрастной ценз для призыва на военную службу в РФ могут повысить до 49 лет - ISWВозрастной ценз для призыва на военную службу в РФ могут повысить до 49 лет - ISW
Последние новости
Подгружаем последние новости