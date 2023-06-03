Китай пропонує «всі засоби» для врегулювання війни в Україні – Bloomberg

Міністри оборони Китаю та України зустрілися у Сінгапурі.

Міністр оборони Китаю Лі Шанфу під час зустрічі з міністром оборони України Олексієм Резніковим та його командою у суботу на полях діалогу Шангрі-Ла у Сінгапурі запропонував використати «всі засоби» впливу, щоб спробувати покласти край війні Росії, а також пообіцяв розширити військові зв'язки з Києвом, за словами заступника Міністра оборони України, інформує ZN.ua.

Китай пропонує «всі засоби» для врегулювання війни в Україні – Bloomberg
© LB.ua

Під час зустрічі українська сторона прагнула поглибити розуміння Пекіном ситуації на місцях, заявив в інтерв'ю заступник міністра оборони Володимир Гаврилов.

"Вони готові до спілкування для розширення контактів між українським та китайським військовим керівництвом", - сказав Гаврилов за підсумками переговорів з китайськими офіційними особами. "Сподіваюся, після зустрічі ми побачимо якусь динаміку", - цитує його слова Bloomberg.

Раніше в суботу міністр оборони Індонезії Прабово Субіанто пристрасно захищав нову мирну пропозицію для України, яка пропонує залишити російські сили на місці, заявивши, що азіатські країни знають ціну війни не гірше, а то й краще, ніж їхні європейські колеги.

Ця пропозиція була відхилена Резніковим, який заявив раніше під час панельної дискусії, що "це звучить як план Росії, а не план Індонезії".

"Нам потрібно виграти цю війну, після чого ми вестимемо переговори з кремлівським режимом або новим лідером", - додав він.

За словами Гаврилова, українські офіційні особи також «кілька разів» контактували з делегацією США під час конференції у Сінгапурі, включаючи зустріч Резнікова з міністром оборони Ллойдом Остіном у п'ятницю.

«У нас є їхня повна підтримка», — сказав він.


Оксана Лебедина, ZN.ua





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