Китай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — Bloomberg

Міністр оборони Китаю потрапив під санкції США через закупівлю російської зброї.

США повинні скасувати санкції проти Китаю, якщо адміністрація президента Джо Байдена хоче, щоб між китайськими і американськими збройними силами підтримувався зв'язок на високому рівні. Про це заявив речник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пенгю, повідомляє Bloomberg.

Китай вимагає скасування санкцій як умову для переговорів із США на рівні військових — Bloomberg
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"Американська сторона знає причину труднощів у військових відносинах з Китаєм - вона фактично запровадила односторонні санкції проти Китаю. Такі перешкоди повинні бути усунені до того, як між двома країнами зможуть відбутися будь-які обміни і співпраця"", - заявив китайський дипломат.

Лю не вказав на конкретні санкції, але, ймовірно, мав на увазі запит США на зустріч із міністром оборони Китаю Лі Шанфу, який потрапив під санкції Штатів у 2018 році через закупівлю російської зброї.

Китайські чиновники раніше дали зрозуміти своїм американським колегам, що Пекін проти зустрічі з міністром оборони США Ллойдом Остіном, якщо Штати не скасують обмеження.

Адміністрація Байдена прагне збільшити кількість каналів зв'язку з Китаєм відтоді, як Пекін розірвав значну частину комунікацій на знак протесту проти візиту колишнього спікера Палати представників Ненсі Пелосі на Тайвань влітку минулого року.

Пекін відхилив запит Пентагону на зустріч Лі та Остіна в Сінгапурі в червні, коли обидва міністри брали участь у конференції з питань безпеки.

Американська сторона неодноразово наголошувала, що зустрічі в третій країні дозволені в межах санкцій, при цьому виникла певна плутанина щодо того, чи розглядають США можливість скасування обмежень - Байден заявив у Японії, що Вашингтон розглядає це, а речник Державного департаменту Метью Міллер сказав, що ні.

Брифінг у посольстві Китаю відбувся невдовзі після того, як держсекретар США Ентоні Блінкен здійснив візит до Пекіна. Перебуваючи в Пекіні, Блінкен заявив, що Китай "не погодився просуватися вперед" щодо більш тісних каналів зв'язку між військовими.

Лю також розкритикував США за відправку військових кораблів і літаків у води і небо навколо Китаю в межах забезпечення свободи судноплавства і польотів. У той час як Пентагон критикував дії Китаю під час двох нещодавніх інцидентів між американськими і китайськими кораблями та літаками як частину зростання "небезпечної" поведінки Пекіна, Лю стверджував, що в цьому винні саме американські військові.

"Американські кораблі і літаки пройшли півсвіту до порогу Китаю”, - заявив Лю, додавши, що вони проводили розвідку та демонстрували силу.

“Мова не йде про свободу судноплавства", - наголосив китайський дипломат.

"Ми рішуче виступаємо проти дій, які підривають суверенітет і безпеку Китаю в ім'я свободи судноплавства або польотів. Тому китайські військові відреагували відповідно до законів і правил. Їхні дії були абсолютно професійними, законними, виправданими”, - сказав Лю.


Анастасія Гурін, ZN.ua





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