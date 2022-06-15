На Харьковщине за сутки семеро раненых из-за вражеских обстрелов – Синегубов

Олег Синегубов рассказал о ситуации в Харьковской области за последние сутки, информирует ZN.ua.

В минувшие сутки роSSийские оккупанты продолжили обстреливать Харьковскую область, сообщил глава ОВА Олег Синегубов. В результате вражеских обстрелов Харьковщины пострадали семь человек.

«Прошедшие сутки обстрелов г. Харьков не зафиксировано, в то же время роSSийские оккупанты продолжили обстреливать населенные пункты Харьковской области. В Харьковском районе из-за обстрелов произошел лесной пожар», – сообщил Синегубов.

Так, в селах Чугуевского района в результате попадания боеприпасов повреждены дома и хозяйственные постройки, гаражи. В Богодуховском районе ночью оккупанты обстреляли Золочевскую громаду. Там повреждено административное здание одного из предприятий, произошел пожар. В Изюмском районе из-за обстрелов также повреждено предприятие, произошел пожар.

«В целом по области за сутки ранения получили 7 мирных жителей: Чугуевский район – 4 человека, Изюмский – 1 человек, Харьковский район – 2 человека», – добавил Синегубов.

Он также сообщил, что на линии столкновения продолжаются активные боевые действия. В частности, на Харьковском направлении бои идут за Рубежное. В районе Изюма также продолжаются активные бои.

«Наши защитники отражают атаки врага и наносят ему ощутимые потери», – подытожил Синегубов.





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