Росіяни розстріляли семеро людей: в Офісі генпрокурора показали кадри страшної знахідки на Херсонщині

Росіяни розстріляли семеро людей: в Офісі генпрокурора показали кадри страшної знахідки на Херсонщині

У селі Правдине Херсонської області правоохоронці ексгумували тіла 7 мирних жителів, яких розстріляли російські військові.

Про це інформує пресслужба Офісу генерального прокурора.

За даними слідства, росіяни вбили людей у квітні 2022 року. Після цього будинок із розстріляними людьми підірвали.

За попередньою інформацією, у будинку перебували працівники фірми, які охороняли зрошувальні агрегати поблизу села, а також неповнолітня дівчина. Шістьох загиблих поховали біля підірваного будинку, сьому дівчину батьки поховали на місцевому кладовищі.

При поверхневому огляді тіл встановили ознаки насильницької смерті. Деякі з них з ушкодженням черепів, ймовірно внаслідок кульових поранень. На зап’ястях у двох виявили мотузку.

Наразі тіла усіх загиблих направили на експертизи, у тому числі ДНК-експертизи.

"Вікторія жила у Херсонській області. Їй було 16 років. У її будинок прийшли російські «визволителі» та вбили дівчинку. Як і ще шістьох людей, тіла яких було виявлено у братській могилі. Їм зв'язали руки та зав'язали очі, а потім застрелили у потилицю.

Сховали тіла у дворі та знищили будинок, щоб приховати свій злочин.

Віку та інших жертв убили просто тому, що вони були українцями", - коментують у спільноті Інформаційний Спротив.


Алексей Ионов, politeka.net





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