Війська РФ обстріляли Слов'янськ касетними снарядами: четверо загиблих та семеро поранених

У місті через обстріли зупинили видачу гуманітарної допомоги, інформує ZN.ua.

Війська РФ обстріляли Слов'янськ касетними снарядами: четверо загиблих та семеро поранених
© Getty Images

Російські війська у п'ятницю, 2 липня, обстріляли Слов'янськ касетними снарядами. В результаті обстрілів загинуло четверо людей, ще семеро осіб отримали поранення, зазначив мер міста Вадим Лях.

"Учорашній вечір здався дуже важким. Під обстріл потрапив мікрорайон Лимани. Вулиці Барвінківська, Підгірна, Данилевського. Мирний приватний сектор, де немає військових об'єктів. У результаті – четверо загиблих, семеро поранених", – зазначив Лях у Facebook.

Він зазначив, що місто обстрілювали касетними снарядами.

"90% убитих і поранених перебували на вулиці. Враховуйте це. Не виходьте з приміщень без необхідності. Уникайте масових скупчень народу. Тому поки що призупинено видання гуманітарної допомоги, яка мала розпочатися сьогодні на пунктах роздачі. У понеділок подивимося за обставинами", – наголосив мер.

За інформацією українських військових, на слов’янському напрямку ворог веде оборонні бої. Намагався штурмувати Богородичне, але успіху не мав.


Анна Конюченко, ZN.ua





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