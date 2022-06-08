В Украине вычислили оккупанта, который убивал и издевался над людьми на Киевщине: фото

Правоохранители вычислили заместителя командира боевой машины ВС РФ и сообщили о подозрении в совершении преступлений против мирного населения, противоречащих правилам ведения войны. Рашист издевался и убивал людей в Киевской области, а также похищал машины у гражданских, информирует Апостроф.

Об этом говорится в Telegram-канале Офиса Генерального прокурора.

Отмечается, что в марте 2022 года во время оккупации села Гавронщина Бучанского района Киевской области подозреваемый ефрейтор остановил на улице местного безоружного гражданского жителя, который не представлял ему никакой угрозы. Угрожая оружием, он заставил мужчину лечь на землю и выбивал информацию о его принадлежности к Вооруженным Силам Украины и другим военным или общественным формированиям. После избиения поставил потерпевшего к стене и убил его выстрелом в голову из автоматического оружия.

Кроме этого, будучи нетрезвым, роSSийский военнослужащий вместе с другими солдатами держал под прицелом семью из четырех человек в их доме и долгое время проводил допрос. После он приказал всем стать в шеренгу один за другим, аргументируя это тем, что не хочет тратить лишние патроны на их убийство. После этого он выстрелил в потолок, имитируя убийство и ушел, пообещав в следующий раз всех расстрелять.

Также ефрейтор вместе с другими военнослужащими РФ вошли в дом женщины и, угрожая оружием, завладели ее автомобилем. Через несколько недель аналогичным способом оккупанты завладели транспортным средством другого жителя села Гавронщина.

Заместителю командира боевой машины – наводчику-оператору 37 мотострелковой бригады 36 общевойсковой армии вооруженных сил РФ сообщено о подозрении в нарушении законов и обычаев войны. Досудебное расследование осуществляется ГУ СБУ в Киеве и Киевской области при оперативном сопровождении Департамента защиты интересов общества и государства Нацполиции Украины.


Мария Швец, Апостроф





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