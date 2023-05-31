Повідомили про підозру військовому РФ, який розтріляв два авто з людьми в Бучі

Правоохоронці ідентифікували особу окупанта.

Правоохоронці встановили особу та повідомили про підозру військовослужбовцю 76-ї гвардійської десантно-штурмової Чернігівської дивізії повітряно-десантних військ ЗС РФ, який розстріляв два авто з цивільними в Бучі Київської області. Про це повідомляє Офіс генерального прокурора, інформує ZN.ua.

Повідомили про підозру військовому РФ, який розтріляв два авто з людьми в Бучі
© Офіс генерального прокурора

Як виявилося під час слідства, підозрюваним є 24-річний заступник командира бойової машини десанту – навідник-оператор БМД-2 з бортовим номером «111». Ця бойова машина була першою у військовій колоні батальйонної тактичної групи військовослужбовців ЗС РФ. Решта слідували за нею.

Уранці, 5 березня 2022 року, колона розпочала рух з території дитячого закладу оздоровлення та відпочинку «Променистий», де Сили оборони завдавали ударів російським військам, у напрямку лісової зони поруч села Здвижівка Бучанського району на Київщині. Керівництво військ РФ віддало наказ розстрілу цивільного населення та транспортних засобів, які рухаються назустріч. Під час слідування за визначеним маршрутом військова колона зустріла два автомобілі з мирними людьми – дорослими та двома малолітніми дітьми.

Родина з Донеччини, яка проживала у Бучі, разом з сусідами намагалися виїхати з території Бучанського району, де велися активні бойові дії. Вони проїжджали повз Парк Чорнобиля. Побачили перед собою військову техніку. Водій першого авто зупинився на узбіччі, одразу за ним – другий.

У цей час підозрюваний відкрив вогонь на ураження з 30 мм автоматичної гармати 2А42 по цивільним авто. Четверо людей загинули: мати, двоє малолітніх дітей та сусід. Також дістали поранень інші особи, які перебували в авто. Серед них – батько загиблої родини.

На підставі зібраних доказів окупанту інкримінують порушення законів та звичаїв війни, поєднане з умисним вбивством, що передбачено ч. 2 ст. 28, ч. 2 ст. 438 Кримінального кодексу України.


Олександра Бритоусова, ZN.ua





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